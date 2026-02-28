Lorenzo Lucca come Douglas Luiz? A giugno può tornare al Napoli dal Nottingham

Forse è un po' presto per giudicare i mesi di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. Perché ha cambiato casacca da poco più di un mese ed era chiaro patire un minimo l'ambientamento in un campionato completamente diverso. Quello che gli sta succedendo però è diverso, visto che sta giocando pochino - solamente centoventi minuti in Premier - e con il Fenerbahce è stato sostituito solamente dopo 45 minuti, con diversi tifosi del Forest che non le hanno mandate a dire per il centravanti ex Udinese.

Dunque la sua situazione potrebbe ricalcare quella di Douglas Luiz, con un'eccezione. Il brasiliano aveva, nel contratto, la possibilità di essere riscattato automaticamente al verificarsi di certe condizioni, cioè 15 partite di Premier League da almeno 45 minuti. Alla fine la Juventus ha preferito riprenderselo indietro e poi cederlo all'Aston Villa con le stesse richieste economiche, ma senza una clausola che possa far scattare l'obbligo.

Anche Lucca potrebbe presto finire in un limbo. Ha segnato all'esordio in Premier, contro il Leeds, nella sconfitta per 3-1. Titolare contro il Wolverhampton ultimissimo, è arrivato uno a zero. In panchina con il Liverpool, altra sconfitta. Insomma, per ora non sembra valere i 35 milioni di euro per il riscatto che sarebbero da versare al Napoli. Mai condizionale è sembrato più appropriato.