TMW Napoli, De Laurentis rifletterà sulla posizione di Manna: acquisti difficilmente rivendibili

Cosa succederà al Napoli da qui alla fine della stagione? Non è ancora dato sapere, ma la sensazione è che Aurelio De Laurentiis voglia cercare una spiegazione alla stagione non straordinaria disputata fino a qui, dopo avere speso tantissimo sia in estate che in inverno. Perché se tra giugno e agosto sono arrivati Beukema, Lucca e Noa Lang, in inverno gli acquisti sono stati Giovane - 20 milioni totali, anche se è un'operazione particolare da 2 milioni più 18 di bonus - e Alisson Santos, 3,5 milioni di euro per il solo prestito oneroso. Il brasiliano ha un riscatto da 16,5 milioni, ma non è detto venga confermato proprio per la concorrenza nel ruolo.

Così a rischiare è Giovanni Manna, direttore sportivo arrivato due anni fa. Ha vinto uno Scudetto, sì, ma ha anche deciso di investire 90 milioni per il tris Beukema, Lucca e Lang, più una decina per Marianucci e diciotto per Miguel Gutierrez. Il silenzio del Presidente non preannuncia niente di buono, anche perché la Champions è l'obiettivo minimo. Ma potrebbe non bastare per una riconferma.

Perché, appunto, gli investimenti probabilmente non saranno scalabili. Lucca e Lang rischiano il mancato riscatto, gli altri non hanno fatto benissimo. Da questo punto di vista Antonio Conte è considerato il meno colpevole e potrebbe esserci un'altra stagione di regno (anche per mancanza di alternative). Mentre il corpo dirigenziale verrà valutato a fondo.