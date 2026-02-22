Lo sfogo di Manna contro il VAR: "Preoccupante tornare da Bergamo senza punti per errori altrui"
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, non ha preso bene il gol annullato oggi a Gutierrez. Questo il suo sfogo in conferenza stampa contro il VAR dopo la sconfitta di Bergamo:
Cosa non ha funzionato al VAR?
"Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. È una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante".
Giusto pensare male?
"Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".
