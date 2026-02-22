Atalanta-Napoli tra errori, VAR e polemiche. Baroni rischia forte: le top news delle ore 18

Antonio Conte non ha parlato, in segno di protesta. Invece Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si è presentato nel post-sconfitta contro l'Atalanta per sfogarsi all'indirizzo dell'arbitraggio che ha tolto il 2-0 del Napoli: "Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c'è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c'è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? E' inspiegabile. A Torino c'era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi ma questo è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto. Questo non è calcio. E' vergognoso. Perché lo richiamano solo al rigore Chiffi? Il fischio di Chiffi ok, ma perché il VAR non lo chiama? Non c'è niente. Han dato buona una situazione che non esiste. Si butta lui giù. Noi andiamo avanti, poi magari perdiamo uguale ma è incredibile. Si arriva a fare una partita così e viene annullato un gol assurdo. Siamo stanchi". E in chiusura: "Se il contatto non c'è, non c'è. Poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace".

Di contro, invece, l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha commentato il contatto Hien-Hojlund: "L'episodio l'ho visto, per quanto mi riguarda io vedo che il mio calciatore affronta Hojlund 1 contro 1, era in vantaggio e poi ho visto, e ho chiesto a lui, la trattenuta con il braccio e spinto a terra. Per me non c'è nulla da dire. Per me è fallo chiaro ed evidente, c'è contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma non ci vedo nulla. E' tutto molto chiaro, Hien mi ha confermato di essere stato buttato giuù. E' stata una bella partita non voglio parlare di episodi. E' stata una grande battaglia e siamo molto felici".

Sono ore caldissime in casa Torino. Infatti, dopo il 3-0 incassato al Ferraris contro il Genoa in uno scontro diretto delicato, Marco Baroni ora si troverebbe a un passo dall'esonero. Eccessivo lo smacco odierno, a seguito di un confronto tra squadra, dirigenza al completo e presidente Urbano Cairo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle prossime ore Urbano Cairo, patron del Toro, dovrebbe prendere la decisione definitiva per il cambio in panchina, con il club granata che avrebbe già avuto in contatto con Roberto D'Aversa, indiziato numero uno per sostituire lo stesso Baroni.