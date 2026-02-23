Napoli 2-1 beffa a Bergamo con l'Atalanta. La Repubblica (Napoli): "Gravi errori arbitrali"

Fino a ieri il Napoli aveva preso due gol di testa in due campionati e mezzo, ieri ne ha subiti due in una sola partita che gli sono costati la partita. Seconda gara senza successo per il Napoli, che dopo il pareggio contro la Roma perde a Bergamo contro l’Atalanta e non sfrutta il passo falso della Juventus. Alla New Balance Arena termina 2-1 in favore della formazione di Raffaele Palladino.

Gli azzurri sbloccano la gara nel primo tempo dopo meno di 20 minuti grazie al colpo di testa di Beukema. Pochi minuti dopo Hojlund lamenta un calcio di rigore che Chiffi prima concede e poi toglie dopo revisione al VAR. Ad inizio ripresa tante proteste per il gol annullato a Gutierrez dopo un presunto fallo precedente ancora dell’attaccante danese su Hien. Nell’ultima mezz’ora però l’Atalanta sale in cattedra e riesce a ribaltare il vantaggio con i due colpi di testa di Pasalic e Samardzic.

Durissimo il ds Giovanni Manna nel post match: “Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c'è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c'è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? E' inspiegabile. A Torino c'era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi ma questo è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto. Questo non è calcio. E' vergognoso. Se il contatto non c'è, non c'è. Poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace”. Non ha parlato, invece, Antonio Conte.