TMW Napoli, domani visite mediche alla Madonnina per Giovane. Per accorciare i tempi

Nella mattinata di domani ci saranno le visite mediche di Giovane Santana do Nascimento con Il Napoli. Non saranno però né a Napoli né a Roma, perché l'attaccante del Verona le svolgerà alla clinica la Madonnina di Milano, per essere pronto a rispondere alla convocazione di Antonio Conte per la partita contro la Juventus di domenica alle ore 18.

Giovane si trasferirà a titolo definitivo per 2 milioni, ma con bonus che arriveranno a toccare i 20, tutto incluso. Una somma molto alta per chi era stato preso solamente in estate: la prima tranche garantirà comunque una plusvalenza rispetto allo zero sborsato per acquistarlo, poi ogni scaglione centrato porterà nuovi bonus. Va da sé che praticamente tutti gli obiettivi siano molto semplici, perché la valutazione per il Verona è sempre stata fra i 15 e i 20, sin dalle prime avanzate di Inter e Milan.

Un Giovane arrivato a Verona solamente qualche mese fa e che ora, probabilmente, potrebbe pensare diversamente. "Quello che mi aspetto è di fare un buon campionato per riuscire ad aiutare la squadra. So che il campionato italiano è molto difficile, dovrò dare il massimo in ogni partita. È un grande passo per me arrivare in Italia, ma è un passo che tutti i giocatori sudamericani sognano. Ora non mi resta che provare a fare una bella stagione".