Napoli, dopo sei mesi si congeda il portiere Lattisi e va al Crotone
Arrivato in estate dal San Marino, per Francesco Lattisi (19) è già tempo di fare le valigie. L'estremo difensore che, in quattro occasioni, ha difeso la porta del Napoli Primavera, si trasferisce a titolo definitivo al Crotone legandosi fino al 30/06/2026.
Il club pitagorico ha altresì annunciato l'ingaggio dell'attaccante Nicholas Callarà (17) in prestito dalla Lazio.
