Live TMW Torino, D'Aversa: "La squadra non è rientrata bene in campo nella ripresa, faccio mea culpa"

17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella trentacinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Partenza sprint poi cos'è successo?

"Siamo partiti concedendo poco, poi gli episodi incidono. Nell'intervallo mi sono arrabbiato molto ma nella ripresa non siamo scesi in campo con la determinazione giusta, evidentemente non sono stato bravo a far capire come rientrare bene in campo. Poi sul corner la gara è finita. L'Udinese non è solo fisica, ha anche qualità. Se scendiamo in campo determinati possiamo pareggiare contro la miglior squadra d'Italia, altrimenti soffriamo".

Cos'è mancato?

"Abbiamo subito un gol da un fallo laterale, ovviamente massimo rispetto per l'avversario, perché l'Udinese è forte e fisicamente noi sembravamo i loro figli per struttura fisica. Ho detto però ai ragazzi all'intervallo che ci fossimo ritrovati sotto per meriti avversari ok, però abbiamo concesso noi l'episodio e dovevamo essere meno superficiali. Nel secondo tempo su una situazione d'angolo dove lavoriamo tanto abbiamo sbagliato tutto. Non c'è stata la solita reazione che di solito abbiamo avuto, poi lì sì è chiaro che c'è un merti dell'Udinese, ma siamo andati sotto per errori nostri".



Stanchezza?

"Analizzando la partita, oggi faceva anche caldo e non c'è stata brillantezza. Sono convinto che la testa comanda tutto, passare o no in vantaggio può cambiare l'esito della gara. Magari l'avrebbero ribaltata comunque, ma non penso ci sia stanchezza fisica e non dipende dalle assenze. Dipende dalla voglia di raggiungere il risultato, se ci sono assenze ci sono opportunità".



Mancanza di motivazione?

"No, lo escudo, ci siamo fatti influenzare dagli episodi, abbiamo preso gol su fuorigioco, calcio d'angolo e rimessa laterale. Avevamo l'occasione vincendo di andare nella stessa posizione di classifica dell'Udinese, loro sono stati più determinati".

Siviero potrebbe giocare?

"Ci sono tanti ragazzi che meriterebbero. Dobbiamo cercare di finire il campionato nel miglior modo possibile e schiereremo chi ci dà più garanzie".



Simeone come sta?

"Era solo un crampo".

17.52 - Finisce la conferenza stampa.