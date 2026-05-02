Napoli, riecco Di Lorenzo: il capitano torna in panchina tre mesi dopo l'ultima volta
Buone notizie per il Napoli alla vigilia della sfida contro il Como: Giovanni Di Lorenzo è di nuovo a disposizione. Il capitano azzurro è stato inserito da Antonio Conte nella lista dei convocati per la gara del Sinigaglia, tornando così dopo una lunga assenza.
L’ultima presenza del terzino risaliva al 31 gennaio, quando si era fermato durante la partita contro la Fiorentina. Da quel momento, dodici gare saltate e un percorso di recupero complesso, tra la distorsione al ginocchio sinistro e un successivo intervento al piede per risolvere un problema già esistente.
Tre mesi difficili, trascorsi lavorando a Castel Volturno per ritrovare la migliore condizione. Ora il rientro, anche solo tra i convocati, rappresenta un segnale importante per Conte in vista del finale di stagione.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI COMO-NAPOLI
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
Allenatore: Conte.