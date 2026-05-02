Live TMW Torino, Prati: "I gol ci hanno tagliato le gambe. Futuro? Ancora non lo so"

17.45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Matteo Prati, giocatore del Torino, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nella trentacinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17:53 - Inizia la conferenza.



Mister D'Aversa ha parlato di mancanza di determinazione:

"Sui due gol ci è mancata attenzione, erano evitabili, ci hanno tagliato un po' le gambe. Siamo dispiaciuti, come fatto vedere possiamo competere con tutte. C'è rammarico ma pensiamo già alla prossima".



Si avvicina il 4 maggio, che sensazioni hai?

"Sicuramente sarà una giornata particolare, i miei compagni me lo hanno già descritto come emozionante e appena arrivato qui sono andato a Superga con la famiglia. E' un'opportunità per ricordare i grandi giocatori del Torino".



Un bilancio di questi mesi? Verrai riscattato?

"Il bilancio è buono, il gruppo mi ha accolto bene e arrivare in corsa a gennaio non è facile. Il mister mi ha dato fiducia. Quando il mister mi chiama in causa do il meglio. Il futuro invece ancora non lo so".

Cos'è mancato?

"Il gol ci ha tagliato un po' le gambe ma abbiamo avuto occasioni, potevamo essere più cinici".