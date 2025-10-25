Napoli e Inter arrivano al big match in maniera diametralmente opposta

Riflettori inevitabilmente tutti puntati sul Maradona che, fra poche ore, ospiterà il big match di giornata e probabilmente uno dei più importanti dell'intero campionato. Da più parti, infatti, Napoli e Inter sono indicate come le principali candidate per vincere la corsa Scudetto.

Se da una parte l'inizio di stagione sembrava aver fatto pendere l'ago della bilancia ancora una volta verso la squadra di Antonio Conte, dall'altra ci sono le ultime uscite che hanno raccontato qualcosa di ben diverso: il Napoli è infatti reduce da due pesantissimi ko: il primo, inatteso, in campionato contro il Torino dell'ex Simeone. Il secondo, ampio e fin troppo largo, contro il PSV in Champions League. Due partite che potrebbero pesare, sulla solidità mentale degli azzurri.

Dall'altra parte l'Inter, che in un certo senso aveva dato segnali contrastanti nelle prime uscite, ora sembra aver trovato la retta via, come confermano i convincenti ultimi due successi in casa della Roma in campionato e in Champions League con l'Union SG. Due modi di arrivare alla sfida completamente diversi insomma, anche se sul terreno di gioco del Maradona probabilmente tutto si annullerà per lasciar spazio solo alle giocate di Lautaro, De Bruyne e di tutti gli altri 20 giocatori in campo.