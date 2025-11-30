TMW Napoli, è Palestra il primo obiettivo per la fascia. Ma l'Atalanta spara alto

Il Napoli dovrà affrontare delle spese per la propria fascia destra. Il titolare è il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ma Pasquale Mazzocchi ha manifestato l'intenzione di giocare, con il Parma che è interessato già per gennaio. Così il principale obiettivo è Marco Palestra, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Gli uomini di Giovanni Manna sono andati più volti a osservarlo, ottenendo delle ottime relazioni. Così come è stata la prestazione contro la Juventus, dove ha fatto ammattire Kostic, ne ha alzato ulteriormente il valore.

Ed è proprio questo lo scoglio principale. Perché il Rennes, due anni fa, aveva offerto più di 15 milioni per acquistarne il cartellino, con netto diniego da parte dell'Atalanta che lo considerava incedibile, così come quest'estate. Juventus, Milan e Inter lo seguono con particolare curiosità, ma la sensazione è che servano (almeno) 25 milioni per il classe 2005 dell'Atalanta.

Sempre che i nerazzurri siano disposti a cederlo. Perché, ed è evidente, nella prossima estate ci saranno almeno due cessioni eccellenti, come quelle di Ederson e Lookman, mentre Zappacosta avrà un anno in più (e utilizzato spesso sull'altra fascia). Ecco che Palestra, dopo l'annata a Cagliari, può rientrare a Bergamo e prendersi la fascia destra. Raoul Bellanova permettendo.