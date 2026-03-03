Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top club

In rampa di lancio. Marco Palestra è al primo anno da titolare, ma vale già diverse decine di milioni di euro. Una stagione fa entrava e usciva dalle scelte di Gian Piero Gasperini con l'Atalanta, senza però riuscire ad avere continuità perché chiuso da Bellanova e Zappacosta. Così in estate i dirigenti nerazzurri hanno deciso di spedirlo in prestito al Cagliari, lo stesso percorso fatto da Zortea ma con una differenza: niente diritto di riscatto per mantenere il controllo sul suo futuro. Una scelta oculata perché ora è uno dei migliori esterni difensivi del campionato.

Così tutte le società di alto livello lo hanno messo nel mirino. L'Atalanta non chiude a una cessione, ma a patto che arrivino proposte irrinunciabili, dai 40 milioni di euro in su.

"Quando vedo un avversario davanti, immagino immediatamente come posso superarlo - ha detto negli scorsi giorni - Se poi è più bravo lui e mi prende la palla, va bene, ma mi piace il duello. Il Cagliari? È bellissimo, siamo tanti giovani, ma c’è anche qualcuno un po’ più grande che ci insegna come vivere le partite, aiuta avere compagni esperti, che hanno vissuto molto più calcio di noi. Come ho vissuto la scalata? C’è poco tempo per pensare: molto tempo per godersi le emozioni non c’è". Oggi Marco Palestra compie 21 anni.