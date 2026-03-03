Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top club

Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top clubTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

In rampa di lancio. Marco Palestra è al primo anno da titolare, ma vale già diverse decine di milioni di euro. Una stagione fa entrava e usciva dalle scelte di Gian Piero Gasperini con l'Atalanta, senza però riuscire ad avere continuità perché chiuso da Bellanova e Zappacosta. Così in estate i dirigenti nerazzurri hanno deciso di spedirlo in prestito al Cagliari, lo stesso percorso fatto da Zortea ma con una differenza: niente diritto di riscatto per mantenere il controllo sul suo futuro. Una scelta oculata perché ora è uno dei migliori esterni difensivi del campionato.

Così tutte le società di alto livello lo hanno messo nel mirino. L'Atalanta non chiude a una cessione, ma a patto che arrivino proposte irrinunciabili, dai 40 milioni di euro in su.

"Quando vedo un avversario davanti, immagino immediatamente come posso superarlo - ha detto negli scorsi giorni - Se poi è più bravo lui e mi prende la palla, va bene, ma mi piace il duello. Il Cagliari? È bellissimo, siamo tanti giovani, ma c’è anche qualcuno un po’ più grande che ci insegna come vivere le partite, aiuta avere compagni esperti, che hanno vissuto molto più calcio di noi. Come ho vissuto la scalata? C’è poco tempo per pensare: molto tempo per godersi le emozioni non c’è". Oggi Marco Palestra compie 21 anni.

Articoli correlati
Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra... Atalanta, possibili maxi-plusvalenze sulle fasce: quanto valgono Bernasconi e Palestra
Palestra: "Ai videogiochi mi fanno veramente scarso, parlerò con Pardo. Nazionale?... Palestra: "Ai videogiochi mi fanno veramente scarso, parlerò con Pardo. Nazionale? Obiettivo"
Fantacalcio, 27ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 27ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Altre notizie Nato Oggi...
Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top club... Marco Palestra, alla prima stagione da titolare. E la valutazione è già da top club
Benjamin Cremaschi, già in spogliatoio con Messi. Poche presenze con il Parma finora... Benjamin Cremaschi, già in spogliatoio con Messi. Poche presenze con il Parma finora
Edouard Mendy, il secondo portiere africano a vincere la Champions. A 23 anni in... Edouard Mendy, il secondo portiere africano a vincere la Champions. A 23 anni in quarta divisione
Teun Koopmeiners, 60 milioni di aspettative disattese. In estate può finire sul mercato... Teun Koopmeiners, 60 milioni di aspettative disattese. In estate può finire sul mercato
Sergej Milinkovic-Savic, il giallo di mercato fra Fiorentina e Lazio. Lotito ha rifiutato... Sergej Milinkovic-Savic, il giallo di mercato fra Fiorentina e Lazio. Lotito ha rifiutato 140 milioni
Jamal Musiala, ritornato in campo dopo quasi 200 giorni. E che pensa al Mondiale Jamal Musiala, ritornato in campo dopo quasi 200 giorni. E che pensa al Mondiale
Gianluigi Donnarumma, già da più di un decennio in campo. Vincendo (quasi) tutto Gianluigi Donnarumma, già da più di un decennio in campo. Vincendo (quasi) tutto
Lazar Samardzic, ił primo gol di testa così. Sfruttando l'infortunio di De Ketelaere... Lazar Samardzic, ił primo gol di testa così. Sfruttando l'infortunio di De Ketelaere
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
2 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
3 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
5 La Juventus rinnova il bomber di Spalletti e ci (ri)prova per la punta: dopo McKennie, Vlahovic
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Coppa Italia, l'Inter punta la finale. Chivu sfida il Como pensando al derby
Immagine news Serie A n.2 Pisa sull'orlo del precipizio: la sconfitta più amara ha il sapore di una sentenza
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna alza le Due Torri, Odgaard piega quella di Pisa: ecco il cortomuso Italiano
Immagine news Serie A n.4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.5 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Cesena-Monza: biancorossi alla caccia del primo posto in solitaria
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Spezia: veneti a caccia di continuità, liguri per rilanciarsi in zona salvezza
Immagine news Serie B n.6 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Immagine news Serie C n.4 Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Immagine news Serie C n.5 Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.3 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…