Napoli, Elmas dopo l'intervallo: "Secondo tempo intenso dobbiamo stare concentrati"
TUTTO mercato WEB
Il trequartista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro l'Inter.
L'avete ripresa nel momento più difficile.
"Abbiamo iniziato bene, ma dopo il gol siamo stati un po' timidi. Subito abbiamo fatto gol e ci aspetta un secondo tempo intenso, dobbiamo restare concentrati".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Juventus Next Gen corsara a Livorno, Brambilla soddisfatto: "Vittoria di maturità su un campo difficile"
Pronostici
Calcio femminile