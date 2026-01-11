Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Elmas dopo l'intervallo: "Secondo tempo intenso dobbiamo stare concentrati"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:50Serie A
Paolo Lora Lamia

Il trequartista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro l'Inter.

L'avete ripresa nel momento più difficile.
"Abbiamo iniziato bene, ma dopo il gol siamo stati un po' timidi. Subito abbiamo fatto gol e ci aspetta un secondo tempo intenso, dobbiamo restare concentrati".

