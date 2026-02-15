Sabatini elogia Vergara: "Un campione, è forte, caparbio e tenace. E' pronto per la Nazionale"

Nel corso dell'intervista concesso all'edizione napoletana de La Repubblica, Walter Sabatini ha commentato il momento di Vergara: "Mi piace molto. È un campione, è forte, caparbio e tenace. Quando corre palla al piede verso la porta, lo fa con grande coraggio. Ha la soluzione tecnica e pulita. Se come credo non si farà condizionare dalla popolarità, sarà importante per tutto il calcio italiano, non solo per gli azzurri. Abbiamo bisogno di talenti come Vergara. E poi sono contento che sia di Napoli".

"È una città che ha sempre prodotto talento che - ha proseguito il dirigente - per me dipende molto dalle densità abitative e dalle condizioni sociali. Mi permetta un esempio…In Sudamerica il talento diventa questione di sopravvivenza".

Per Sabatini, in conclusione della chiacchierata, ci sono anche le possibilità che il ragazzo possa essere convocato in Nazionale nonostante la sua giovane età e la poca esperienza nel nostro campionato: "Ha 23 anni, quindi è pronto. Cabrini e Bergomi giocavano giovanissimi con la Nazionale".