TMW Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo

Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Sarà lui l'acquisto per sostituire Lorenzo Lucca, destinato al Nottingham Forest per 2 milioni più 35 di bonus, con la possibilità di essere anche il supplente per Noa Lang, oramai ceduto al Galatasaray per circa 3 milioni di euro più 27 di bonus.

Le cifre? Sarà un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Un blitz che ha anticipato le avversarie, in particolare una Lazio che aveva mostrato interesse soprattutto dopo che la Roma aveva deciso di puntare su Robinio Vaz dell'Olympique Marsiglia e Donyell Malen dell'Aston Villa.

Queste erano state le prime parole nel momento della presentazione a Verona. "Quello che mi aspetto è di fare un buon campionato per riuscire ad aiutare la squadra. So che il campionato italiano è molto difficile, dovrò dare il massimo in ogni partita. È un grande passo per me arrivare in Italia, ma è un passo che tutti i giocatori sudamericani sognano. Ora non mi resta che provare a fare una bella stagione". Ora un trasferimento che probabilmente nemmeno lui si sarebbe aspettato solamente sei mesi fa.