Napoli, Gilmour a rischio operazione: lo scozzese potrebbe fermarsi per 45 giorni
Brutte notizie per il centrocampo del Napoli: Antonio Conte dovrà fare a meno di Billy Gilmour per un mese e mezzo, secondo le ultime indiscrezione di Sky Sport. Il centrocampista scozzese è alle prese con un pubalgia e in queste ore si sta valutando l’ipotesi operazione chirurgica, che lo terrebbe fuori fino a febbraio.
