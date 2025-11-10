Napoli, la Scozia risparmia Gilmour: salta il match con la Grecia. Resta l'incognita Danimarca

L'affaticamento muscolare percepito nel corso dello 0-0 contro il Como da Billy Gilmour ha costretto il Napoli a fare a meno di lui in cabina di regia, anche se per tempo Antonio Conte è riuscito a recuperare Lobotka e a limitare la perdita a centrocampo. Intanto lo scozzese di 24 anni ha saltato le ultime due partite degli azzurri, tra l'Eintracht Francoforte in Champions League e la brutta trasferta al Dall'Ara di Bologna.

Ora per il Napoli è tempo di fare ordine e chiarezza, in occasione della sosta nazionali di novembre, specialmente dopo risultati tribolati e degli sfoghi pubblici di Conte che non hanno lasciato indifferenti. In attesa del confronto tra il tecnico leccese e la dirigenza del club partenopeo, a proposito del futuro del matrimonio, arrivano importanti novità fronte Scozia.

Infatti, come annunciato ufficialmente dalla Federcalcio, Billy Gilmour "non parteciperà al ritiro in Turchia a causa di un infortunio e quindi non prenderà parte alla partita contro la Grecia". Resta un alone di mistero a proposito della partita con la Danimarca, invece, in programma il 18 novembre (solo tre giorni dopo la gara con la Grecia): la Federazione scozzese non l'ha citata e questo potrebbe suggerire una chiamata in extremis qualora il giocatore del Napoli dovesse riprendersi per tempo dall'infortunio.

Come ultimi aggiornamenti a proposito della Nazionale del CT Steve Clarke, entrano nel gruppo dei convocati Andy Irving e Connor Barron, al posto delle defezioni Lennon Miller e Ross McCrorie.