Napoli, confermate altre due defezioni per Conte: Gilmour e Spinazzola saltano Bologna

Il Napoli torna in campo domani in uno dei test più insidiosi di questo avvio di stagione. Gli azzurri saranno di scena al Dall’Ara contro un Bologna imbattuto tra le mura amiche e reduce da un secondo tempo di altissimo livello contro il Brann, nonostante l’inferiorità numerica. Una sfida che misura ambizioni e solidità per la squadra di Antonio Conte, chiamata a dare continuità alla buona prova offerta in Champions League contro l’Eintracht, magari con un risultato diverso.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore non intende stravolgere l’assetto e dovrebbe confermare l’undici visto in Europa. Fiducia a Elmas e Gutierrez sulla corsia di sinistra, con Politano pronto a partire ancora una volta dal primo minuto. Alternative importanti dalla panchina: Neres e Noa Lang rappresentano due soluzioni offensive per spaccare la gara, mentre Lucca - assente in Champions per squalifica - costituisce un’arma fisica e tattica per il finale.



Capitolo indisponibili: Spinazzola e Gilmour restano ai box, ancora alle prese con la pubalgia accusata contro l’Eintracht. Nessun allarme, ma una gestione prudente per evitare peggioramenti, in linea con la filosofia di Conte che ha chiesto massima trasparenza sulle condizioni fisiche. I due si aggiungono ai lungodegenti Meret, Lukaku e De Bruyne. A Bologna serviranno compattezza, ritmo e la capacità di sfruttare ogni dettaglio: il Napoli vuole continuare a crescere.