Giovane e il Verona, un amore interrotto. E a marzo tornerà al Bentegodi da avversario

Nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio, Giovane e il Verona si sono salutati, augurandosi il meglio. Il talento pescato da Sogliano in Brasile in poco tempo si è affermato fra le fila gialloblu, attirando su di sé le attenzioni di tanti club importanti. Alla fine sarà il Napoli a dargli la possibilità di mettersi in luce ad un gradino ancora più alto.

"Verona mi ha accolto subito con amore, dandomi fiducia dentro e fuori dal campo. In pochi mesi l’Hellas e tutti i tifosi gialloblù mi sono entrati dentro il cuore", ha scritto su Instagram Giovane. La tifoseria scaligera sa bene di non potersi permettere di affezionarsi troppo ai giocatori che sbocciano, ma con l'ex Corinthians sperava probabilmente di poterlo vedere all'opera qualche mese in più. Di fronte d'altronde c'era un ragazzo che ha colpito per il tipo di dedizione dimostrata per la causa. L'impegno in campo, le lacrime per una partita persa a causa di un suo errore - contro il Parma - le foto che lo ritraggono girare per la città con la maglia della sua squadra. D'altronde ci sono 20 milioni di validi motivi per comprendere la scelta di club e giocatore di separarsi.

Intanto Giovane tornerà ben presto nella città alla quale si è così tanto affezionato in poco tempo. Nel weekend dell'1 marzo infatti - data e orario precisi ancora da stabilire - il Napoli farà visita al Verona al Bentegodi.