Napoli, Gutierrez: "Abbiamo fatto uno sforzo grande, avevamo davvero pochi giocatori"

Dopo l'1-1 in casa del Copenaghen, Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli, è intervenuto in zona mista ai microfoni dei media presenti, tra cui TuttoNapoli.it, parlando così della prestazione dei suoi: "C'è un po' di amaro in bocca, pensavamo di dover vincere e credo che fossimo in controllo, poi però la partita ci è sfuggita di mano e abbiamo raccolto un solo punto".

Gutierrez poi si sfoga: "Non stiamo vivendo un momento in cui ci sono tanti giocatori a disposizione e tutti stiamo facendo uno sforzo per cercare di ottenere il massimo. Gli infortunati sono tanti, ci resta ancora l'ultima partita, sarà importante, scendere in campo per ottenere i tre punti. Abbiamo preso gol su un'azione isolata in contropiede, serve un reset, la gara va cancellata".

Gutierrez parla poi del problema trasferte: "Fuori casa in Champions facciamo un po' fatica, ma bisogna guardare la situazione in cui ci troviamo... Avevamo davvero pochi giocatori e ci abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo fatto uno sforzo grande, la prossima settimana abbiamo la possibilità di tornare in campo e vincere, poi vedremo quello che succederà". Attualmente la squadra di Antonio Conte ha 9 punti nella competizione e rischia seriamente di essere estromessa dopo la League Phase.