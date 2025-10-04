Napoli, i recuperi e la tentazione di Conte dopo le fatiche Champions

Dopo l’iniezione di fiducia ed entusiasmo in Champions, il Napoli si rituffa sul campionato. La squadra di Antonio Conte vuole chiudere questo primo mini-tour de force battendo il Genoa e confermandosi in testa al campionato alla seconda sosta per le nazioni, magari provando anche ad allungare su alcune concorrenti considerando gli incroci che propone il turno di campionato. L’ennesimo sold-out attende il Napoli contro la squadra di Vieira, da non sottovalutare ricordando anche lo scherzetto della scorsa stagione, quando strappò un pareggio proprio nel finale di campionato, in quella serratissima lotta Scudetto punto a punto con l’Inter. Il Genoa non è partito in maniera positiva, sembra dover trovare ancora la sua fisionomia soprattutto nel reparto offensivo (solo due gol segnati), ma può essere capace - come accadde nel 2-2 di quell’11 maggio - di reggere difensivamente per poi contrattaccare sperando nella frenesia, o anche la stanchezza post-Champions, dei Campioni d’Italia. Ed in questo senso per Conte sono ore di riflessioni sulla formazione da schierare.

Dubbio Neres e modulo

La tentazione forte di Conte è il brasiliano, definito una certezza dopo la gara contro lo Sporting Lisbona, ma ancora a quota zero gettoni da titolare. Neres può giocare a sinistra in un 4-3-3 oppure anche a destra al posto di Politano (apparso poco lucido, al di là dell’errore sul rigore) ed in quel caso mantenendo anche l’attuale 4-1-4-1. Difficile però fare a meno del suo equilibratore, così come dall’altro lato difficilmente farà a meno di McTominay, sostituito già in Champions, così come di De Bruyne, dopo i due magici assist ed i segnali incoraggiandi in entrambe le fasi di gioco.

I rientri in difesa

Non quelli Buongiorno e Rrahmani, che rientreranno dopo la sosta sfruttando anche la mancata chiamata delle nazionali per tornare al 100% senza rischi, ma intanto il ritorno di capitan Di Lorenzo dopo il turno di squalifica mentre Marianucci e Mazzocchi ritroveranno la panchina (non sono in lista Uefa). Le due gare intere di Gutierrez, dopo cinque mesi fuori, dovrebbero portare Conte a non rischiarlo alla terza gara ravvicinata e quindi Spinazzola a sinistra in una staffetta con Olivera. Un altro cambio certo è quello del portiere nella solita alternanza: stavolta toccherà a Meret