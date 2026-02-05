Hazard: "Sogno di vedere Fabregas sulla panchina del Chelsea. E io sarò in tribuna"

Eden Hazard, ex fantasista di Chelsea e Real Madrid, parla dei propri vini in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Fabregas, che ha conosciuto a Londra nella comune esperienza al Chelsea: "Sarò sincero: in estate abbiamo parlato un po’. Gli ho detto che è stato uno dei migliori centrocampisti della storia e che è destinato a diventare pure uno dei migliori tecnici. Gli ho spiegato che per lui è arrivata l’ora di tornare al Chelsea e ci ha scherzato su, però io lo penso davvero. Ama il calcio, conosce tutto di questo sport. Io sono un tifoso del Chelsea e desidero il meglio per il club: per questo sogno di vedere Cesc in panchina, mentre io sono in tribuna, alle sue spalle, a godermi lo spettacolo".

Interpellato su quale giocatore della Serie A porterebbe nel "suo" Chelsea, Hazard ha rivelato che i suoi figli sono grandi ammiratori di Yildiz, di cui seguono costantemente i video delle giocate, augurandosi di vederlo presto in Premier League. L'ex fuoriclasse belga ha tuttavia espresso un'opinione diversa, sottolineando come, a suo avviso, il talento turco abbia caratteristiche più adatte al Real Madrid.

Riflettendo sui momenti più significativi della sua carriera, Hazard ha inserito al primo posto lo storico terzo posto conquistato al Mondiale 2018 con il Belgio, ricordando come in quel periodo si sentisse all'apice della forma e quanto quel risultato sia stato straordinario per una nazione piccola come la sua. Ha infine citato con affetto il suo esordio con la maglia del Chelsea e l'esperienza al Real Madrid; nonostante la sfortuna legata agli infortuni in Spagna, ha confessato che calcare il prato del Bernabéu rappresentava il coronamento del suo sogno d'infanzia.