Galatasaray, Lang punge: "So come si vince contro la Juve. Battuta col Napoli, eliminata col PSV"

La Juventus sfiderà il Galatasaray di Osimhen e Lang nella doppia sfida dei playoff di Champions League, che decreterà soltanto una delle due squadre agli ottavi. Proprio Noa Lang, esterno d'attacco olandese di 26 anni che ha lasciato il Napoli e Conte per vestire la maglia giallorossa del club turco in prestito con diritto di riscatto.

Appena sbarcato a Istanbul e con un solo allenamento svolto, il classe '99 ha già fatto il suo esordio nel poker rifilato dal Cimbom al Kayserispor ieri, lanciando immediatamente la sfida alla Juventus in Champions: "La Juventus è una squadra molto forte, ma so come si vince contro di loro", ha azzardato Lang nel post-partita, come riportato da Sabah Spor. "Due-tre mesi fa, quando vestivo la maglia del Napoli, li abbiamo battuti. Anche l'anno scorso, con il PSV, siamo riusciti a eliminarli dall'Europa. Spero di ripetermi con il Galatasaray. L'atmosfera oggi (ieri, ndr) al RAMS Park era fantastica, ma contro la Juve sarà ancora più infuocata".

Su Noa Lang come rinforzo dal mercato invernale ne ha parlato Okan Buruk, allenatore del Galatasaray proprio nelle ultime ore: "Non c'è alcun conflitto con la dirigenza. Abbiamo investito molto su Noa Lang e Asprilla: non sono arrivati gratis, ci sono costi di prestito, ingaggi e opzioni di riscatto. Oggi (ieri, ndr) hanno fatto bene, ma stiamo cercando ancora un rinforzo a centrocampo. Tuttavia, convincere un giovane d'élite a preferire la Turchia rispetto alla Premier League a gennaio è una sfida complessa".