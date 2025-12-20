Ordine: "Al Milan servono due rinforzi: difensore e attaccante. Fullkrug la controfigura di Giroud"

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, si concentra sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione di gennaio. Questo un estratto della sua analisi: "È già successo in piena estate quando Mike Maignan sembrava in partenza per Londra, sponda Chelsea, e l’intervento di Allegri da una parte e del suo allenatore dei portieri dall’altra, scongiurarono il trasferimento.

È successo poi dopo la sconfitta domestica con la Cremonese. Anche allora, approfittando della lite furibonda di Marsiglia, su suggerimento di Max, il Milan è piombato su Rabiot e in poche ore lo ha trascinato dal Velodrome a San Siro. È auspicabile che accada ancora, per la terza volta, dopo la sconfitta di Supercoppa d’Italia che ha finalmente aperto gli occhi anche a chi si è lasciato ingannare dai risultati collezionati dal nuovo gruppo e dal clima finalmente ricreato in quel di Milanello".

Poi, Ordine ha fatto un nome concreto, quello sulla bocca di tutti: "Al Milan reduce dall’Arabia non servono due qualunque ma due rinforzi per rendere più strutturata la rosa, uno in difesa (che non sarà Thiago Silva) e l’altro in attacco. Qui il tedesco Fullkrug ha più valore di un cerotto per coprire temporaneamente il vuoto che c’è nel reparto. È vero: le caratteristiche sono quelle richieste e cioè fisicità e talento nel gioco aereo, insomma una sorta di controfigura di Giroud. Forse persino il francese, alla sua bella età, richiamato a Milanello potrebbe offrire un rendimento meno incerto".