Napoli, Buongiorno: "C'è mancata un po' di energia, ma dobbiamo guardare avanti"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è stato intervistato da Prime Video al termine della sfida di Champions League persa 2-0 contro il Benfica: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, probabilmente ci è mancata un po' di energia. Loro ci hanno messo tanta intensità e sono sicuramente una buona squadra".

Come si riparte dopo questa sconfitta?

"Cercheremo di rivedere gli errori commessi col mister per cercare di migliorare. All'inizio abbiamo cercato di tenere botta per inerzia continuando ad attaccare dopo lo svantaggio, dopo è normale che quando devi attaccare ti sbilanci e puoi prendere gol".

É stata più la stanchezza o la difficoltà della partita?

"Sicuramente questo è uno stadio caldo, noi siamo un po' rimaneggiati per gli infortuni e veniamo da partite nelle quali abbiamo speso tanto: contro la Juve ma anche con la Roma. Ci è mancato quello, però è importante guardare avanti nel nostro percorso di crescita".