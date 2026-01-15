Napoli, il nome nuovo per l'attacco arriva dalla Coppa d'Africa: En-Nesyri. Ma prima serve cedere

Il nome nuovo per l’attacco del Napoli arriva dalla Coppa d’Africa, e nello specifico da quel Marocco che domenica - alle 20 ore italiane - sfiderà a Rabat il Senegal per aggiudicarsi il trofeo. Si tratta di Youssef En-Nesyri, classe ’97 del Fenerbahçe che sarebbe balzato in cima alla lista delle preferenze di De Laurentiis, Manna e Conte.

Alcune fonti turche e marocchine parlano addirittura di un affare già fatto, anche se come vedremo gli azzurri devono sistemare alcune cose prima che possa essere così. Il Napoli avrebbe chiesto alla società di Istanbul la disponibilità al prestito del giocatore, arrivato nel 2024 dal Siviglia per 19,5 milioni di euro, secondo acquisto più costoso di sempre per la Superlig dopo l’inarrivabile Victor Osimhen. Un sì di massima arrivato dal Fener, dove in questa stagione ha giocato 15 partite di campionato, segnando 7 gol. Prima, però, c’è la finale di Coppa d’Africa. Ma non solo.

Viste le limitazioni sul mercato, che impongono un saldo zero - anche nell’impatto economico delle operazioni, non solo nel numero - il Napoli ha bisogno di alleggerire la rosa per fare spazio all’attaccante marocchino. I grandi indiziati sono Lorenzo Lucca e Noa Lang, soprattutto il secondo perché la situazione del primo è abbastanza complicata da sbrogliare a livello tecnico e normativo.