Napoli il punto sulle uscite: per Lucca spunta il ritorno al Pisa, Lang piace alla Roma

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto sul mercato del Napoli e sulle possibili prossime mosse del direttore sportivo Manna. Ieri nel post partita della gara vinta contro il Sassuolo, il vice di Conte Stellini ha espresso la necessità di rinforzi e già da domani potrebbero arrivare novità. Youssef En-Nesyri giocherà stasera la finale di Coppa d’Africa con il suo Marocco contro il Senegal. Da domani si concentrerà sul suo futuro e il Napoli fa sul serio, insiste. Il Fenerbahce ha aperto al prestito, si tratta sulla base di un esborso totale per il Napoli di 5 milioni circa tra indennizzo e quel che resta del suo stipendio. Sul giocatore c’è anche la Juventus.

I partenopei, inoltre, non hanno mai smesso di seguire Sterling, fuori rosa al Chelsea e vecchia idea estiva che ritorna. Questo perché le uscite in attacco possono essere due: Lang e Lucca. Sul centravanti, oltre alle piste estere Al-Hilal, Benfica e Besiktas, c’è la possibilità anche di tornare al Pisa, in prestito.

Per Lang, invece, il Galatasaray ci prova e prepara l’offerta. Il Napoli chiede 27 milioni per cederlo. L’esterno piace anche al Bournemouth e alla Roma. Il calcio di Gasperini prevede esterni come lui e allora ecco l’idea. La Roma, però, ha già speso 52 milioni per gli arrivi di Malen e Robinio Vaz, ma Lang piace e se ne discuterà. Oltre a loro, Ambrosino è pronto ad andare al Venezia, mentre la Cremonese aspetta Marianucci, anche se l’ennesimo stop di Rrahmani può aprire altri scenari.