Napoli, il vice Stellini svela: "Intoppi nel recupero di Anguissa, non abbiamo tempi precisi"

Anguissa è rientrato parzialmente in gruppo, c'è stato un intoppo, avete tempi precisi? E' una delle domande poste a Cristian Stellini, vice di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, dopo il pareggio interno contro il Parma. Questa la risposta dell'allenatore in seconda a Dazn: "No, c'è stato un intoppo nella fase di recupero. Contiamo di averlo a breve ma ancora non sappiamo, è fuori da un po' e avrà necessità di tempo per ritrovare la condizione migliore e rientrare nelle rotazioni".

Perché avete poi tolto Neres?

"Non è anomala perché Neres non sta bene, ha avuto un problema a Roma con la Lazio, stava recuperando e ha dato disponibilità a giocare uno spezzone di gara. Quando poi è entrato in campo, i cambi di direzione, le velocità e le forze che ricadono sulle articolazioni gli hanno fatto sentire dolore. Non stava bene e abbiamo fatto un altro cambio".