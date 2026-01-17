Napoli, infortunio per Rrahmani: problema all'adduttore, il kosovaro chiede il cambio
In una situazione che è già di emergenza, a metà secondo tempo di Napoli-Sassuolo Antonio Conte perde uno dei suoi perni: Amir Rrahmani resta a terra, vittima di un problema muscolare, ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto dentro Buongiorno. Per il kosovaro infortunio all'adduttore.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
