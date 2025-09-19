Napoli, Juan Jesus: "Felici di avere De Bruyne. Uno dei migliori calciatori con cui ho giocato"
Sconfitta esterna del Napoli in quel di Manchester. Dopo la gara contro il City, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato ai microfoni di TNT Sports Brasil:
"De Bruyne è uno dei migliori giocatori con cui ho avuto il piacere di giocare, ho giocato anche con Totti e Sneijder e lui somiglia a entrambi nell'aspetto tecnico. E' un grande giocatore, ha vinto molto in carriera e potrà essere utile per noi anche per i corner, le punizioni o con i suoi assist. Siamo felici di averlo con noi".
