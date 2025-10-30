Napoli, Juan Jesus fa 400 presenze: "Da Belo Horizonte ai più grandi palcoscenici del mondo"

Presenza importante messa a referto da Juan Jesus al Via del Mare nell'ultimo turno di campionato. Quella contro il Lecce, infatti, è stata la presenza numero 400 nella carriera del difensore brasiliano, iniziata in patria quando ha vestito la maglia dell' Internazionale di Porto Alegre prima di trasferirsi in Italia, dove ha militato nell'Inter, nella Roma e adesso, appunto, nel Napoli ormai dal 2021.

Juan Jesus ha festeggiato il traguardo con un video sui social accompagnato dal seguente messaggio: "Non sono solo numeri. Sono chilometri di fatica, silenzi dopo le sconfitte, sorrisi dopo le vittorie. Sono notti in cui ho dubitato di me, e mattine in cui ho deciso di ricominciare da capo. Ogni maglia che ho indossato mi ha lasciato un segno, ogni compagno, ogni allenatore, ogni stadio.

Da Belo Horizonte ai più grandi palcoscenici del mondo, con la stessa fede e la stessa fame del primo giorno. Il calcio mi ha dato tutto, ma mi ha anche messo alla prova ogni volta. E oggi capisco che non si tratta solo di arrivare lontano…ma di restare fedele a chi sei, a ciò che credi, e a chi ha camminato con te in questo viaggio. Juan Jesus 5. To be continued…".