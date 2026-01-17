Napoli, Juan Jesus: "Non ci attacchiamo agli infortuni, avanti con quelli che abbiamo"

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Sassuolo nel match valido per la 21^ giornata di Serie A.

Cosa sta succedendo al Napoli?

"Non stiamo ottenendo risultati, ma il campionato è lungo e oggi è stato importante vincere. Non ci attacchiamo agli infortuni, il gruppo è completo e i 3 punti erano importanti per dare un segnale".

Siete preoccupati per gli infortuni?

"Quando un compagno si fa male, dispiace. E' uno sport agonistico, può succedere e dobbiamo dare il nostro meglio. Continuiamo con quelli che abbiamo, la classifica è bella e le prime due non devono allontanarsi troppo".

Come vedi il mister?

"Dispiace non averlo avuto in queste due partite, ma anche Stellini è stato bravo. Voglio mandare un abbraccio alla famiglia del presidente Commisso, abbiamo avuto una grave perdita".