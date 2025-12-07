Napoli-Juve 2-1, De Laurentiis festeggia: "Il Condottiero alla guida di una magnifica squadra"
Aurelio De Laurentiis festeggia su X il successo del suo Napoli sulla Juventus, 2-1 firmato Antonio Conte su Luciano Spalletti.
“Una grande serata - ha scritto il patron azzurro sul social network di proprietà di Elon Musk -, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre”
