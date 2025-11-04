Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal 2018

"Dobbiamo guardare passo dopo passo, ognuno vorrebbe entrare nelle prime otto. Per farlo, qualche big deve cannare. Noi pensiamo a noi e a fare il nostro percorso, crescendo con le partite ogni tre giorni". La fotografia della classifica del Napoli, che poi è anche un augurio, la regala direttamente Antonio Conte. Nel post partita del Maradona, dopo l'occasione sprecata contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli sa benissimo che la situazione - pur non essendo certamente compromessa - cominci ad essere un po' deficitaria.

Del resto, se in campionato il Napoli è primo con discreti numeri tra attacco e difesa, è in Europa che i conti non tornano. Il Napoli ha infatti vinto solo una delle prime quattro partite stagionali in una singola edizione di Champions League (1V, 1N, 2P) per la prima volta dalla stagione 2018/2019. E ancora più nello specifico, solo nel 2017/18 il Napoli aveva conquistato meno punti nei primi quattro impegni della massima competizione europea rispetto a quelli ottenuti in questa edizione.

Insomma, i 18 tiri totali che non hanno prodotto gol lasciano l'amaro in bocca. Il cammino del Napoli in Champions al momento non rispecchia le aspettative. Così come nessuno si aspettava questo risultato al Maradona: l'ultimo 0-0 casalingo nelle coppe europee risale infatti a novembre 2016...