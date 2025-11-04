Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"

Dopo il pareggio senza reti tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Dino Toppmoller, allenatore della squadra tedesca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della sua formazione. L'allenatore ha evidenziato la solidità difensiva come elemento principale della gara, riconoscendo al contempo le limitazioni in fase offensiva. Toppmoller ha sottolineato come il pareggio ottenuto al Maradona rappresenti un risultato di valore per la crescita della squadra nel confronto con i campioni d'Italia.

Come valuta la prestazione dell'Eintracht contro il Napoli?

"Una prestazione molto importante. È stato molto importante il nostro direttore contro questo avversario. Credo che a livello difensivo, come ho già detto, siamo molto soddisfatti.

Qual è stato il bilancio tra la fase difensiva e quella offensiva?

"A livello difensivo abbiamo avuto qualche buona opportunità. Magari non è stata la fase offensiva che avremmo desiderato, ci piace avere un pochino più di controllo. Però forse abbiamo avuto la migliore opportunità di tutta la partita nel secondo tempo".

Come interpreta questo pareggio in ottica di crescita della squadra?

"Come detto, penso che per la mia squadra questa partita fosse un'occasione per confermarsi a livello dei campioni d'Italia e credo che aver fatto 0-0 qui sia molto importante per i nostri progressi, soprattutto a livello difensivo. A livello difensivo siamo molto soddisfatti, un po' per sottolineare quello che abbiamo fatto vedere in campo".