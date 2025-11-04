Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"

Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:45Serie A
Andrea Carlino

Dopo il pareggio senza reti tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Dino Toppmoller, allenatore della squadra tedesca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della sua formazione. L'allenatore ha evidenziato la solidità difensiva come elemento principale della gara, riconoscendo al contempo le limitazioni in fase offensiva. Toppmoller ha sottolineato come il pareggio ottenuto al Maradona rappresenti un risultato di valore per la crescita della squadra nel confronto con i campioni d'Italia.

Come valuta la prestazione dell'Eintracht contro il Napoli?
"Una prestazione molto importante. È stato molto importante il nostro direttore contro questo avversario. Credo che a livello difensivo, come ho già detto, siamo molto soddisfatti.

Qual è stato il bilancio tra la fase difensiva e quella offensiva?
"A livello difensivo abbiamo avuto qualche buona opportunità. Magari non è stata la fase offensiva che avremmo desiderato, ci piace avere un pochino più di controllo. Però forse abbiamo avuto la migliore opportunità di tutta la partita nel secondo tempo".

Come interpreta questo pareggio in ottica di crescita della squadra?
"Come detto, penso che per la mia squadra questa partita fosse un'occasione per confermarsi a livello dei campioni d'Italia e credo che aver fatto 0-0 qui sia molto importante per i nostri progressi, soprattutto a livello difensivo. A livello difensivo siamo molto soddisfatti, un po' per sottolineare quello che abbiamo fatto vedere in campo".

Articoli correlati
Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"... Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"
Eintracht, Toppmöller: "Col Galatasaray sembrava una finale. Che sogno la Champions"... Eintracht, Toppmöller: "Col Galatasaray sembrava una finale. Che sogno la Champions"
Eintracht, arriva il rinnovo per Toppmoller: il tecnico firma fino al 2028 Eintracht, arriva il rinnovo per Toppmoller: il tecnico firma fino al 2028
Altre notizie Serie A
PSG sotto 2-0, il Bayern resta in 10. Liverpool e Real si annullano: Champions League,... PSG sotto 2-0, il Bayern resta in 10. Liverpool e Real si annullano: Champions League, i parziali
Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal... Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal 2018
1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato... 1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato da Vlahovic
Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"... Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"
Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"... Live TMWEintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"
Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri... Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri
Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol... Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol Vlahovic
Napoli, Elmas: "Siamo in giusta strada, mancata la cattiveria sotto porta" Napoli, Elmas: "Siamo in giusta strada, mancata la cattiveria sotto porta"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Lo strano retroscena su Pioli: ingaggiato ed esonerato senza aver mai conosciuto Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.1 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.2 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
Immagine top news n.3 Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee"
Immagine top news n.4 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.5 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.7 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal 2018
Immagine news Serie A n.2 1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato da Vlahovic
Immagine news Serie A n.3 Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"
Immagine news Serie A n.4 Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri
Immagine news Serie A n.6 Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol Vlahovic
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.2 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, programmato il recupero di Juve Stabia-Bari: si giocherà il 4 dicembre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: “Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l’intruso tra le big”
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori
Immagine news Serie C n.4 Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…