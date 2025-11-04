1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato da Vlahovic

Finito il primo tempo, 1-1 tra Juventus e Sporting CP. Il racconto dei 45 minuti iniziali a Torino.

Lo Stadium spera di poter veder replicati gli effetti benefici dati dall'arrivo di Spalletti, con l'allenatore che fa anche il suo debutto in Champions nel nuovo ruolo di guida tecnica dei bianconeri. Dopo una decina di minuti di buona intensità della Signora, è però lo Sporting ad esultare per il gol del vantaggio firmato da Araujo con un mancino affilato, al termine di un'apprezzabile azione di prima dei lusitani. Che subito dopo vanno a un millimetro dal raddoppio: la deviazione di Koopmeiners mette sì fuori causa Di Gregorio, ma manda il tiro di Trincao sulla traversa. Passati gli attimi di sbandamento, la Juventus si aggrappa al suo centravanti. La reazione bianconera passa tutta da Vlahovic, che nell'arco di pochi giri di orologio si presenta più volte con fare minaccioso nell'area ospite, impegnando severamente Rui Silva. E al quarto tentativo, ecco l'esultanza dello Stadium per l'1-1 segnato di rapina dal centravanti serbo, con un movimento da punta consumata a valorizzare la bella percussione con servizio vincente annesso di Thuram. A fine primo tempo la Juventus avrebbe anche la palla per il raddoppio, ma il tiro a botta sicura di Conceicao è sporcato in maniera decisiva da Inacio. Il primo tempo si conclude in parità, 1-1, ma con una Juventus apparsa in continua e decisa crescita.

