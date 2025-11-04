Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri
Giovedì nel programma delle coppe europee scendono in campo tre squadre italiane, prima la Fiorentina, che alle ore 18:45 gioca la sua terza gara nel raggruppamento di Conference League contro i tedeschi del Mainz, poi in prima serata il Bologna e la Roma, impegnate rispettivamente alle ore 21 contro Brann e Glasgow Rangers.
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite. La Fiorentina sarà diretta da una squadra tutta belga, tedeschi (e AVAR svizzero) invece a fischiare la partita del Bologna. Quindi per la Roma squadra arbitrale di campo danese, guidata dal signor Krogh, mentre al VAR ci sono il belga Van Driessche e il francese Delajod.
MAINZ - FIORENTINA (giovedì 5 novembre, ore 18:45)
Arbitro: Lawrence Visser BEL
Assistenti: Ruben Wyns BEL e Thibaud Nijssen BEL
Quarto uomo: Wesli De Cremer BEL
Video Assistant Referee: Jan Boterberg BEL
Assistente Video Assistant Referee: Ella De Vries BEL
BOLOGNA - BRANN (giovedì 5 novembre, ore 21:00)
Arbitro: Daniel Schlager GER
Assistenti: Christof Günsch GER e Marco Achmüller GER
Quarto uomo: Martin Petersen GER
Video Assistant Referee: Bastian Dankert GER
Assistente Video Assistant Referee: Fedayi San SUI
GLASGOW RANGERS - ROMA (giovedì 5 novembre, ore 21:00)
Arbitro: Morten Krogh DEN
Assistenti: D. Wollenberg Rasmussen DEN e Steffen Bramsen DEN
Quarto uomo: Mads Kristoffersen DEN
Video Assistant Referee: Bram Van Driessche BEL
Assistente Video Assistant Referee: Willy Delajod FRA