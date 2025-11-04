Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri

Giovedì nel programma delle coppe europee scendono in campo tre squadre italiane, prima la Fiorentina, che alle ore 18:45 gioca la sua terza gara nel raggruppamento di Conference League contro i tedeschi del Mainz, poi in prima serata il Bologna e la Roma, impegnate rispettivamente alle ore 21 contro Brann e Glasgow Rangers.

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite. La Fiorentina sarà diretta da una squadra tutta belga, tedeschi (e AVAR svizzero) invece a fischiare la partita del Bologna. Quindi per la Roma squadra arbitrale di campo danese, guidata dal signor Krogh, mentre al VAR ci sono il belga Van Driessche e il francese Delajod.

MAINZ - FIORENTINA (giovedì 5 novembre, ore 18:45)

Arbitro: Lawrence Visser BEL

Assistenti: Ruben Wyns BEL e Thibaud Nijssen BEL

Quarto uomo: Wesli De Cremer BEL

Video Assistant Referee: Jan Boterberg BEL

Assistente Video Assistant Referee: Ella De Vries BEL

BOLOGNA - BRANN (giovedì 5 novembre, ore 21:00)

Arbitro: Daniel Schlager GER

Assistenti: Christof Günsch GER e Marco Achmüller GER

Quarto uomo: Martin Petersen GER

Video Assistant Referee: Bastian Dankert GER

Assistente Video Assistant Referee: Fedayi San SUI

GLASGOW RANGERS - ROMA (giovedì 5 novembre, ore 21:00)

Arbitro: Morten Krogh DEN

Assistenti: D. Wollenberg Rasmussen DEN e Steffen Bramsen DEN

Quarto uomo: Mads Kristoffersen DEN

Video Assistant Referee: Bram Van Driessche BEL

Assistente Video Assistant Referee: Willy Delajod FRA