Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol Vlahovic
Al 34' ecco il pareggio della Juventus, con il gol di Dusan Vlahovic che porta all'1-1 contro lo Sporting CP. Bella percussione di Thuram, che sfonda sulla sinistra e offre un bel pallone basso al centro dell'area che il centravanti serbo trasforma in oro con un tocco ravvicinato e letale.
