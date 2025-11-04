Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Elmas: "Siamo in giusta strada, mancata la cattiveria sotto porta"

Andrea Carlino

Dopo il pareggio senza reti tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Eljif Elmas, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della squadra. Il giocatore ha riconosciuto la qualità della prova complessiva, sottolineando come la mancanza di concretezza e la scarsa cattiveria in fase realizzativa siano stati gli elementi decisivi del risultato. Elmas ha inoltre evidenziato la crescita della sua condizione fisica e la fiducia dimostrata dall'allenatore Conte nel suo operato.

È mancato il gol, è mancata la rifinitura, l'ultimo passaggio. Oggi siete andati vicini più volte, soprattutto nei primi quindici minuti. Come giudichi la prestazione?
"Sì, sì, certo oggi mancava il gol, come hai detto, ma abbiamo fatto una buona partita secondo me. Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo quando arrivi in questa terza zona. Oggi peccato che non abbiamo fatto gol, però secondo me siamo in giusta strada. Dobbiamo continuare così e spero che giocando così arrivano anche i gol".

Dici che serve qualcosa in più. Di cosa ha bisogno il Napoli per fare la differenza?
"Più cattiveria perché per andare avanti poi servono vittorie, come serviva quella di stasera. La prossima con il Cagliari in casa è ancora tutto aperto, serve però qualcosa in più. Sì, sì, certo, serve qualcosa in più. Come ho detto, dobbiamo fare il gol, perché con gol si fanno le partite. Ho detto che dobbiamo essere più cattivi quando arriviamo in area dobbiamo essere precisi e anche cercare di tirare di più, di fare gol. Perché oggi abbiamo creato tanto, però secondo me mancava questa cattiveria di fare gol. Però siamo in giusta strada, siamo partiti a giocare e secondo me queste partite sono fondamentali e importantissime, come questa di oggi. Ma oggi peccato che non abbiamo fatto gol e non abbiamo fatto la partita. Spero che nei prossimi, di fare gol e vincere per tutti.

Sei partito fortissimo nel primo quarto d'ora, e nel secondo tempo hai finito da play maker. Come sta crescendo la tua condizione? Percepisci la fiducia di Conte?
"Sto cercando sempre di fare il mio meglio. Mi sento bene, sono in buone condizioni, sono arrivato pronto, sto aspettando il mio momento, spero di avere anche più spazio, però tutto dipende dal mister. Io sono a disposizione per tutte le posizioni, sto cercando di fare il mio massimo. Oggi non trovai il gol, anche a me, però va bene, andiamo avanti. Spero che penso che arrivi il gol piano piano. Conte ha detto che i nuovi cominciano a darci una mano e io cerco di fare la mia parte ogni volta che vengo chiamato in causa".

