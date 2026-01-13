Napoli, le ultime dall'infermeria: oggi nuovo provino per Neres, Anguissa punta la Champions

La sfortuna non concede tregua al Napoli e colpisce ancora nel momento meno opportuno. Durante il primo allenamento in vista della sfida di domani contro il Parma, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, come comunicato dal club al termine della seduta. Per il portiere è il secondo stop nel giro di pochi giorni, a otto giorni dal ritorno in panchina dopo la frattura al piede destro rimediata alla vigilia della gara d’andata con l’Inter dello scorso 24 ottobre. In attesa di definire i tempi di recupero, il nome di Meret si aggiunge alla già lunga lista degli indisponibili: restano infatti ai box Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku. Antonio Conte continua così a fare i conti con un’emergenza che non accenna a ridursi.

Situazione diversa per David Neres. Il brasiliano, assente contro Verona e Inter per i postumi della distorsione alla caviglia accusata all’Olimpico con la Lazio, verrà valutato nuovamente oggi. L’obiettivo è riaverlo tra la gara col Parma e quella con il Sassuolo, in programma sabato al Maradona, così da renderlo disponibile anche per la trasferta di Champions League di martedì a Copenaghen.

In Danimarca potrebbe rivedersi anche Anguissa, il primo dei big infortunati a essere vicino al rientro dopo il problema muscolare accusato con il Camerun. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per fissare con precisione la data del ritorno in campo. Il Napoli stringe i denti e va avanti. A scriverlo è il Corriere dello Sport.