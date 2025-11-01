Napoli, Manna: "Anguissa leader silenzioso. Rinnovo? Ne parleremo, ma non c'è fretta"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Como: "Non penso che il Como venga qui ad aspettare il Napoli, è una squadra che prova sempre a fare partita e costruire. E' una squadra forte e ben allenata, molto ostica se è in giornata, sarà una partita complicata. Dovremo essere bravi e attenti".

Anguissa rinnova?

"Le sensazioni del ragazzo sono quelle che mette in campo, sta bene e sta esprimendo un grande calcio: è un giocatore centrale per noi, un leader silenzioso. Abbiamo un'opzione unilaterale per il rinnovo, ma non c'è fretta, sono cose da discutere con gli agenti".

De Bruyne quando torna?

"Kevin si è operato nei giorni scorsi, l'intervento è andato bene: resterà in Belgio qualche settimane e poi inizierà l'iter riabilitativo. Lukaku ha fatto il percorso inverso, speriamo di poterlo riaggregare nelle prossime settimane. De Bruyne è un grande professionista, per noi è una mancanza incredibile ma sono sicuro che i nostri ragazzi sapranno sopperire a questa assenza".