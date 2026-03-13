Napoli, Manna e il VAR: "Serve incontro con gli arbitri, troppe cose non sono andate nel verso giusto"

Nel corso della sua intervista a SportMediaset, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche della questione VAR, con le tante polemiche emerse nelle ultime settimane di Serie A riguardanti anche alcune partite degli uomini di Antonio Conte.

Serve un incontro coi vertici arbitrali per parlare del protocollo VAR?

"Un incontro coi vertici arbitrali e gli operatori penso sia fondamentale, ci sono troppe cose che non sono coerenti, troppe incertezze. Il VAR dovrebbe essere uno strumento oggettivo che diventa soggettivo, perché c'è una persona. Le valutazioni possono variare e lo fanno sia fra partita e partita che all'interno della stessa gara, noi lo abbiamo toccato con mano. E' necessario confrontarsi, troppe cose quest'anno non sono andate per il verso giusto".

Come si migliora l'uso del VAR?

"Con dialogo maggiore e maggiore coerenza, oltre che con un uso più mirato. Le partite di Champions ci dicono che in Europa viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quanto succede in Italia. Serve una riflessione per capire come e dove migliorare".