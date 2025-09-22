Napoli, Manna: "Lucca? Non deve avere ansia, deve esserci positività"

Prima del match tra Napoli e Pisa, ai microfoni di Sky, Giovanni Manna ha commentato il match in programma che chiuderà la quarta giornata di campionato di Serie A: "Avevamo l'aspettativa di confrontarci con una delle squadre più forti al mondo. C'era un po' di rammarico per com'è finita, ma al fischio finale la testa era già a stasera. Abbiamo affrontato una grande squadra, hanno fatto due gol veramente forti. Ora McTominay e De Bruyne sono nel gruppo: il primo è entrato subito nel gruppo, il secondo è un grande campione, spero conquisti i gradi che ha preso il primo sul campo".

Lucca in panchina?

"Lui è stato acquistato per lavorare insieme a Lukaku, per crescere. Lo scorso anno ha fatto 14 gol con l'Udinese: passare dalla squadra bianconera a questa squadra non è semplice. Noi confidiamo nelle sue qualità, ha le caratteristiche che cercavamo: ora, con Hojlund, lui deve essere tranquillo, bisogna dare tempo e seguire le richieste del gruppo. Noi non abbiamo ansia e siamo positivi, così come deve essere lui".