Toni: "Kean oggi è il miglior centravanti italiano. Bayern troppo forte per l'Atalanta"

L'ex attaccante Luca Toni, presente a Milano per l'EA7 World Legends Padel Tour, ha concesso un'intervista a Sky Sport parlando di Nazionale e non solo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal suo amico Gennaro Gattuso: "Lasciamo tranquillo Rino Gattuso, è già abbastanza nervoso. L'Italia ha un bel gruppo di giocatori e deve andare al Mondiale, speriamo di farcela dopo due anni".

Sul flop delle italiane in Europa: "Dobbiamo farci un esame di coscienza. Il Napoli che va fuori subito, l'Inter che poteva fare meglio, anche la Juve fuori... L'Atalanta è l'unica che ha trovato una squadra troppo forte, magari ha sbagliato atteggiamento nella partita d'andata, ma col Bayern c'era troppa differenza. Va fatta però una riflessione sul calcio italiano in generale".

Ancora sul Bayern: "Nel Bayern ci giocano tanti campioni. I centravanti si divertono perché tirano tante volte in porta. Parliamo di una società solida, che vince, il Bayern è il massimo per un calciatore".

Sulla brutta stagione della Fiorentina: "I giocatori adesso hanno capito veramente la situazione. Era difficile rialzarsi, la Fiorentina è partita veramente male, ma mister Vanoli è stato bravo. Oggi vedo la squadra sulla strada giusta, anche se ha fatto fatica in quelle partite che potevano dare una mano, come quella col Parma. Si vedrà...".

Sul centravanti della Nazionale: "Moise Kean è il centravanti più forte oggi, ma solo se sta bene. Vediamo come arriverà alla partita del playoff, c'è anche Scamacca".