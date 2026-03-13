Rakitic: "Mi è mancato giocare in Italia, ma ora potete godervi mio fratello Modric"

Ai microfoni di Sky Sport, Ivan Rakitic ha parlato del momento del connazionale Luka Modric al Milan. Questo il pensiero dell'ex centrocampista fra le altre del Barcellona: "C'è mio fratello qua (Modric, ndr), sono troppo contento che stia giocando al Milan e che lo stia facendo così bene".

Cosa può insegnare ai più giovani?

"Devono godersi Luka, perché da lui si può imparare tantissimo. Se lo faranno stare bene, lui farà stare bene loro col suo calcio fantastico, se sta bene lui si diverte2.

In quali aspetti è al top?

"Troppo bello giocare con lui, anche se purtroppo l'ho avuto anche contro nel Clasico e lì mi faceva soffrire. Sono felice per lui, è il calcio...".

Le è mancato giocare in Italia...

"Sono orgoglioso della mia carriera, anche se mi è mancato giocare in Italia. Ma adesso potete godervi Luka Modric".