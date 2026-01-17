Napoli, Mazzocchi: "Non avevamo fatto caso al -9 dall'Inter, pensiamo solo a noi stessi"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo.

Mi soffermerei sul tuo tiro al volo da 30 metri, ti sei rammaricato molto, l'hai vista dentro?

"A volte ci vuole anche un poco di fortuna, va bene. Già stavo iniziando ad esultare".

Era importante stasera vincere per restarea aggrappati

"Aldilà dell'Inter dobbiamo pensare al nostro percorso, dobbiamo pensare a noi stessi. Facciamo i complimenti al Sassuolo, hanno mostrato un grande calcio. Siamo riusciti a portare 3 punti a casa ed era importante".

Voi oggi avete giocato a -9, quanto può avere influito nella gestione della partita? Un commento al coro dei tifosi sul non mollare?

"Chi guarda da fuori può pensare alle altre squadre, noi pensiamo a noi stessi. Non ci avevo fatto caso all'Inter. Ai tifosi dobbiamo solo ringraziarli, cerchiamo sempre di dare il massimo, dobbiamo sudare sempre".

Quanto ti fa piacere essere entrato nel cuore dei tifosi? Che aria si respira nello spogliatoio? Come stanno Rrahmani ed Elmas?

"Credo che Rrahmani sia uscito per crampi, forse risentimento muscolare. Da buon napoletano cerco sempre di trascinare con me ogni tifoso in campo, è bello sentire che ogni tifoso si rivede in me".