Napoli, Meret si ferma di nuovo: trauma distorsivo alla spalla sinistra nell'allenamento di oggi
Nuovo infortunio in casa Napoli per Alex Meret. Nel corso dell’allenamento odierno, fa sapere il club campano con un comunicato stampa ufficiale, il portiere ha infatti riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Da capire i temi di recupero.
Dopo il 2-2 del Meazza con l’Inter, gli azzurri di Antonio Conte sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
