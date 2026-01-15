Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti

Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospitiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:38Serie A
TMWRadio Redazione

Con il pareggio al Maradona con il Parma e la contemporanea vittoria dell'Inter, il Napoli vede allontanarsi la testa della classifica. Ma ora si deve continuare a guardare avanti o le immediate inseguitrici che sono a un solo punto? Ecco cosa hanno detto gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Deve avere l'obbligo di crederci ancora. Ci sono delle imperfezioni lassù. Il campionato è fatto di mesi, ora c'è da capire le cose da correggere. A me non sorprende che abbia fatto bene in emergenza e questo trittico di pareggi. Sta pagando il conto in questo momento delle assenze. Senza giocatori importanti non puoi pensare di lottare".

Giancarlo Padovan: "E' un momento difficile, non so se si decide ora il campionato ma il +6 somiglia a un +7. Ho pensato che lo Scudetto è andato. non c'è traccia di rientri rapidi degli infortunati, anzi, ieri Neres è entrato ed è uscito, e Anguissa Stellini ha detto che non sa quando tornerà. Le assenze rimarranno ancora per un po' un problema. Il Napoli poi dipende da Hojlund, che gioca tutte le partite. Ora non sta rendendo perché forse è stanco, avrebbe bisogno di riposo ma manca l'alternativa. Dall'altra parte l'Inter ha sbagliato Chivu a dare il giorno di riposo prima della partita, che è una cosa assurda, partita preparata male, sotto ritmo, che il Lecce si è giocata e poteva anche finire in pareggio ma alla fine l'Inter con quelli davanti un gol lo fa. E ora ha un calendario estremamente favorevole. Con le piccole vince sempre, il difetto è con le big. Per questo siamo a una svolta, a meno che l'Inter non si suicidi, come successo con Inzaghi diverse volte. Il Napoli però deve guardare davanti, lo impone il prestigio, la rosa, il tecnico, perchè se c'è una speranza, ce l'ha più il Napoli che il Milan. Non deve guardarsi dietro. In realtà non è finito nulla".

Massimo Caputi: "Credo che il Napoli stia pagando le tante assenze, prima o poi doveva pagare il conto. L'Inter invece non solo ha tanti cambi in attacco, ma li ha pure a centrocampo e in difesa. Ad ogni modo il Napoli ha pagato lo sforzo di San Siro di pochi giorni fa, ma il campionato è ancora lungo".

Francesco Montervino: "Gli infortuni hanno un peso specifico non indifferente, dato che a giocare diverse partite importanti senza tanti titolari si fa fatica. Questi tre pareggi consecutivi pesano, anche se uno di essi è quello di San Siro. Di certo non ci si aspettava di perdere i quattro punti contro Verona e Parma, anche perché le capacità per vincere cerano ugualmente. La verità è che vincere due campionati di fila è difficilissimo e nella storia è successo solo alle tre big. In ogni caso bisogna ancora guardare avanti, perché avere lo sguardo rivolto in avanti ti permette di andare più veloce rispetto a quando si guarda indietro".

Fulvio Giuliani: "Ok guardare avanti, ma continuo a pensare che il Napoli riprendendo almeno la metà degli infortunati, è più attrezzata di Roma e Juve. Poi arrivare davanti è un'altra storia, perchè dipende da tanti fattori". 

Enzo Bucchioni: "Deve guardare davanti, ma come fai a recuperare i sei punti? E' questa la domanda".

Domenico Marocchino: "Non deve pensare nè a chi è davanti nè a chi è indietro. Deve dare tutto per la singola partita, poi spegnere la luce e riaccenderla la partita successiva. I tre punti sono come la suocera, non sai mai se ti va bene o male. Conte è tra i 5 allenatori più bravi in Europa, è quello che riesce a ottenere di più dal materiale che ha. L'Inter però è un po' più forte del Napoli comunque".

Articoli correlati
Gravina inaugura il tavolo delle riforme: prima riunione con le componenti FIGC Gravina inaugura il tavolo delle riforme: prima riunione con le componenti FIGC
Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità... Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità di giudizio"
Calcagno, presidente dell'Assocalciatori: "Gli arbitri italiani sono i migliori" Calcagno, presidente dell'Assocalciatori: "Gli arbitri italiani sono i migliori"
Altre notizie Serie A
Orban sblocca Verona-Bologna: Bernede, assist dopo 60 metri di percussione Orban sblocca Verona-Bologna: Bernede, assist dopo 60 metri di percussione
Buone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson... TMWBuone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson
Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra... Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra B Dutu
Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti TMW RadioNapoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Montero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027 UfficialeMontero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027
Bologna, Holm: "Adesso sto bene. Helland? Siamo un bel gruppo scandinavo" Bologna, Holm: "Adesso sto bene. Helland? Siamo un bel gruppo scandinavo"
Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità... Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità di giudizio"
Verona, Sarr: "Cerco di dare il 100%, speriamo di vincere" Verona, Sarr: "Cerco di dare il 100%, speriamo di vincere"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.1 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.2 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.3 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
Immagine top news n.4 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
Immagine top news n.5 Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli
Immagine top news n.6 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.7 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Orsolini alla Robben: il Bologna riprende subito il Verona al Bentegodi
Immagine news Serie A n.2 Orban sblocca Verona-Bologna: Bernede, assist dopo 60 metri di percussione
Immagine news Serie A n.3 Buone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson
Immagine news Serie A n.4 Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra B Dutu
Immagine news Serie A n.5 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.6 Montero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.2 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.4 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "A Bari servirà la spavalderia giusta per fare punti in trasferta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Non ho fatto richieste sul mercato. Avellino? Sfida molto difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana, il rinforzo in attacco arriva dal Lecco. C'è il prestito secco di Galeandro
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, rinnova il polacco Mazur: ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Brescia, colpo Lamesta per la corsia mancina. Arriva a titolo definitivo dalla Giana Erminio
Immagine news Serie C n.4 Guidonia Montecelio, Avella ha firmato fino al 2027: il comunicato dei laziali
Immagine news Serie C n.5 Il Trento saluta Cappelletti. Passa a titolo definitivo al Vicenza: contratto semestrale
Immagine news Serie C n.6 L'Union Brescia si rinforza ancora a centrocampo. Dalla Giana arriva Lamesta: firma biennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)