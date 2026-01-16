Napoli, Neres convocato per il Sassuolo. Ma Conte ha un'idea inedita per sostituirlo dal 1'

La rifinitura di Castel Volturno ha chiarito gli ultimi dubbi della vigilia. Il Napoli si prepara alla sfida di domani alle 18 contro il Sassuolo al Maradona con una certezza in più: David Neres è tornato a disposizione e sarà convocato. Il brasiliano ha superato il problema alla caviglia rimediato contro la Lazio, ha messo minuti nelle gambe contro il Parma entrando al 58’ e ha completato la serata con un lavoro supplementare nel post-partita.

Detto questo, la gestione resta prudente. Secondo Sky Sport, Neres dovrebbe partire dalla panchina perché non è ancora al meglio, come confermato dalla mezz’ora disputata contro i ducali. In avanti prende quota l’ipotesi Antonio Vergara dal primo minuto, anche perché Matteo Politano avrebbe bisogno di tirare il fiato. Sulla corsia opposta spazio a Eljif Elmas, pronto a tornare titolare.

Conte ritrova inoltre Juan Jesus dopo la squalifica e rilancia Spinazzola a sinistra, mentre in trequarti rientra Elmas. Capitolo recuperi: il primo a rientrare dovrebbe essere André-Frank Zambo Anguissa. L’ex Fulham punta il rientro per Copenaghen, in alternativa per la Juventus. La tabella è monitorata giorno per giorno.

Tradotto: organico che si ricompone, rotazioni mirate e gestione dei carichi. Con Neres pronto a dare una mano a gara in corso, Conte chiede al suo Napoli di alzare ritmo e qualità per tornare a vincere davanti al proprio pubblico.